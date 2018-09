PF apreende mais de 700kg de cocaína no interior de SP A Polícia Federal apreendeu no fim da noite de ontem mais de 700 kg de cocaína em Jales, no interior de São Paulo. A apreensão aconteceu numa rodovia estadual, na fronteira com Mato Grosso, segundo a PF. A droga estava num caminhão e o motorista foi preso e levado para a cadeia pública de Jales, e pode pegar até 15 anos de prisão. Segundo a PF, a droga seria levada para abastecer a Grande São Paulo.