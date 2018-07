PF apreende mais de meia tonelada de maconha em MG

Como estava com muita mercadoria o caminhão foi levado até a Superintendência da Polícia Federal para ser revistado. No fundo da carroceria foi encontrada mais de meia tonelada de maconha, dividida em tabletes. Segundo o motorista do caminhão, a droga seria entregue a um homem que a esperava em local próximo ao Ceasa. Os presos, que deverão ser encaminhados à Penitenciária Nelson Hungria, responderão pelo crime de tráfico de drogas, e, se condenados, terão pena de 5 a 15 anos.