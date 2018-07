PF apreende peixe pescado ilegalmente no RJ Cerca de 120 quilos de sardinha foram apreendidas na manhã de hoje no Mercado São Pedro, em Niterói(RJ), devido a terem sido pescados no período de defeso, em que a espécie se reproduz, segundo informações da Polícia Federal. Os comerciantes Hélio Coutinho Rosa, de 44 anos, Daniel de Lima de Souza, de 32 anos, Walnei Valentim, de 30 anos e José Romeu Saqueti Macedo, de 57 anos, foram presos em flagrante, acusados por pesca, beneficiamento, transporte e comercialização de pescado coletado de maneira irregular. Toda a sardinha apreendida será doada ainda hoje a um instituição de atendimento a crianças carentes.