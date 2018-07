PF apreende quantidade recorde de drogas em 2013

São Paulo foi o Estado onde houve mais apreensão de cocaína. A Polícia Federal recuperou mais de 11 toneladas da droga no Estado, cerca de 30% do total. No caso da Maconha, o Mato Grosso do Sul teve o maior número de apreensões, com 85 toneladas identificadas pelos agentes.

De acordo com o Diretor Geral da PF, Leandro Daiello Coimbra, o aumento das apreensões de drogas no ano passado está relacionado à desarticulação de grandes organizações criminosas especializadas em tráfico de drogas e à maior presença da instituição nas fronteiras.

Em 2011, as apreensões de cocaína totalizaram 24,4 toneladas. No ano seguinte, em 2012, caíram para 19,8 milhões. No caso da maconha, as apreensões passaram de 174,1 toneladas em 2011 para 111,2 toneladas em 2012, antes de atingirem o volume histórico do ano passado. As apreensões de bens saltaram de R$ 48 milhões para R$ 80,1 milhões entre 2011 e 2013.