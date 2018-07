PF apreende quase meia tonelada de cocaína no MS Quase meia tonelada de cocaína pura, dividida em 499 pacotes de um quilo, foi apreendida hoje em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, a 360 quilômetros de Campo Grande, região leste do Estado. A carga de entorpecente estava camuflada em um caminhão guincho que seguiria para São Paulo, conforme afirmou o motorista Altevir Trindade, 62 anos, que está preso na Polícia Federal de Três Lagoas. Ele explicou ter sido contratado apenas para conduzir o veículo, encontrado com a chave no contato, em um posto de combustível de Sonora, na divisa com o Mato Grosso.