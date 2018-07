PF apreende quase R$ 2,5 milhões em drogas em MT Policiais federais apreenderam na tarde de ontem cerca de 528 kg de pasta base de cocaína, em Mato Grosso. A droga, avaliada em R$ 2,5 milhões, estava armazenada no galpão de uma casa no município de Vera. O entorpecente seria distribuído na região, no Pará e no Nordeste do País.