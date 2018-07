PF apreende R$ 490 mil com argentino em Congonhas A Polícia Federal apreendeu ontem no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, cerca de R$ 490 mil em cheques que estavam sendo transportados por um cidadão argentino que embarcaria para a cidade do Rio de Janeiro. J.E.M., de 43 anos, nascido em Buenos Aires, foi abordado após realizar o check-in e foi encaminhado para a Delegacia da PF no Aeroporto. Em sua bagagem de mão, pernas e cintura, foram encontrados 434 cheques avulsos com endosso em branco no verso. O argentino, que se declarou prestador de serviços de uma empresa de importação localizada na região da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo, foi ouvido e liberado. Foi instaurado inquérito policial por suspeita de prática de crimes contra a ordem tributária e financeira, além de lavagem de dinheiro.