PF apreende recorde de cocaína em Cumbica em junho A Polícia Federal apreendeu cerca de 200 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, Grande São Paulo, durante o mês de junho. Segundo a PF, essa é a maior quantidade da droga apreendida durante um mês neste ano, superando as apreensões de maio. Em junho, foi apreendido mais de meia tonelada de entorpecentes no terminal aéreo.