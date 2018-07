PF apreende suplemento alimentar em Rio Claro (SP)

As cápsulas, de origem sul-africana, são supostamente indicadas para emagrecimento. Perícia feita no material apreendido irá determinar a natureza e as características do produto. De acordo com o resultado do laudo pericial, o homem responsável por armazenar o material poderá ser indiciado por crime de contrabando ou importação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem registro no órgão de vigilância sanitária.