PF apreende veículos com placas paraguaias no Paraná

A Polícia Federal apreendeu, na manhã de desta quarta-feira, 22, aproximadamente 70 veículos, entre carros, motos e utilitários, com placas do Paraguai, mas que eram utilizados por brasileiros ou estrangeiros residentes em Guaíra, no oeste do Paraná. De acordo com a polícia, a entrada desses carros no Brasil configura o crime de descaminho, visto que vários impostos deixam de ser cobrados. Os carros foram levados para o pátio da Receita Federal em Foz do Iguaçu. "Foi feito apenas a apreensão administrativa, sem flagrante", disse o delegado-chefe da PF em Guaíra, Erico Saconato. "Queremos o efeito educativo para coibir essa prática que tem crescido na região." Na Operação Alienígena, a PF colocou 75 policiais e contou com a colaboração de 250 soldados do Exército, dez auditores da Receita Federal e oito policiais rodoviários federais. A apreensão dos veículos foi realizada em razão de 42 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Umuarama. Segundo a Receita Federal, os carros com placas estrangeiras deixam de recolher o Imposto de Importação, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o Imposto sobre Produtos Industrializados, além de possíveis multas e taxas.