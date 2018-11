PF aprende mais de 300 kg de maconha no litoral de SP A Polícia Federal apreendeu mais de 300 quilos de maconha em Peruíbe, no litoral de São Paulo, na manhã de hoje. O entorpecente foi encontrado em um ônibus. No total, 17 pessoas foram presas por suspeita de envolvimento com o tráfico internacional de drogas. Entre os presos estão brasileiros, argentinos e paraguaios. Os agentes realizaram apreensões de drogas em outros locais na cidade. A PF divulgará ainda hoje um resumo sobre a operação. A droga e os presos serão levados para a delegacia.