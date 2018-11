PF apura fraude à Previdência com nome de Lula

Agora a PF definiu que o inquérito para apurar as responsabilidades deva prosseguir em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, onde dois cidadãos contraíram os dois empréstimos junto ao Banco Panamericano - em nome do presidente Lula - sendo um de R$ 4.419,45 e outro de R$ 674,00. O dinheiro não foi descontado na conta do presidente. A polícia vai levantar para onde foi o montante.

O Ministério Público, por meio do promotor Rodrigo Vieira, entende que a competência de investigação é da Policia Civil. O delegado titular da 1ª. Delegacia de Polícia de Uruguaiana, Raimundo Ramonilson Bezerra, disse ter conhecimento do episódio, mas afirmou também que ainda não recebeu o expediente para dar sequência aos procedimentos. O promotor preferiu, pelo menos por enquanto, não revelar o nome das duas pessoas em cujas contas bancárias deveriam ser depositadas as quantias dos dois financiamentos.