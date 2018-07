PF apura quebra de sigilo de ministro Novo inquérito na Superintendência da Polícia Federal do Rio investiga que agentes e delegados tiveram acesso às declarações de renda - gravadas em um pen drive - do ministro da Comunicação Social, Franklin Martins, e de seus irmãos sem tomarem providência diante da ilegalidade do ato. O sigilo fiscal foi quebrado, segundo a Polícia Federal, pelo agente aposentado Wilson Ferreira Pinna, lotado na Agência Nacional de Petróleo (ANP).