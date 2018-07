PF apura se funcionário vazou prova A Polícia Federal trabalha com a hipótese de que um funcionário do Centro de Seleção e Promoção de Eventos (Cespe/UnB), órgão responsável pela elaboração da prova da Ordem dos Advogados do Brasil, tenha retirado um exame, feito cópias e as repassado. A segunda fase do exame foi anulada.