PF atua contra desvio de recursos da merenda em MG Agentes da Polícia Federal cumprem, nesta terça-feira, nos estados de Minas Gerais e do Tocantins, 27 mandados judiciais, sendo oito de prisão de agentes públicos e 19 de busca e apreensão, para desarticular uma quadrilha que fraudava licitação para contratação de fornecedor de alimentos para presídios e merenda escolar, principalmente na cidade mineira de Montes Claros. Segundo o Ministério Público de Minas, uma das empresas investigadas em Belo Horizonte pertence ao empresário e ex-presidente do Cruzeiro Esporte clube, Alvimar Perrela, irmão do senador Zezé Perrela.