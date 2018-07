PF atua em 8 estados contra comércio ilegal de botox

As investigações indicaram que, há pelo menos cinco anos, tais toxinas circulam no mercado e os ganhos da quadrilha com a venda diária do produto ilegal podem chegar a R$ 5 mil. No mercado ilícito, segundo a Polícia Federal, a toxina é negociada por preços que variam de R$ 350 a R$ 400 a unidade. Um exemplar autorizado pode chegar a R$ 1 mil a unidade.

De acordo com a PF, os 23 mandados judiciais contra distribuidores estão sendo cumpridos nas cidades de Recife, João Pessoa, Belo Horizonte e São Paulo, além de médicos e clínicas em Recife, Caruaru, João Pessoa, Patos, Natal, Teresina, Aracaju, Maceió, São Paulo e Belo Horizonte.

As investigações da Operação Narke começaram há nove meses, para apurar denúncias de venda de toxina botulínica clandestina, sem autorização da Anvisa, conforme a PF.

A toxina botulínica, informou a PF, além da aplicação estética, também é utilizada largamente de forma terapêutica, inclusive para tratamento de disfunções neurológicas e motoras. Os produtos, uma vez introduzidos ilegalmente no País, são vendidos para médicos de diversas cidades, em vários estados do Nordeste, como Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe.