PF autua empresas por depósito irregular Operação realizada ontem pela Polícia Federal, no Estado do Rio, terminou com quatro empresas autuadas sob acusação de depositar irregularmente dejetos industriais. As empresas são: Companhia Distribuidora Fluminense, em Porto Real; BR Metal e Fundição, em Barra do Piraí; Votorantim Cimentos; e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda.