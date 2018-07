PF busca suspeito de fornecer drogas para artistas no RJ A Polícia Federal realiza uma varredura no prédio Lagoa Azul, entre a Lagoa Rodrigo de Freitas e Copacabana, em busca de Henrique Dorneles Forni, conhecido como Greg. Ele é apontado pelos agentes como fornecedor de drogas para artistas e jornalistas. Uma equipe de policiais que o seguia há dias viu Forni entrando no prédio ontem à noite, mas hoje pela manhã ele não foi encontrado em seu apartamento. A ação faz parte da operação para prender jovens de classe média residentes de bairros nobres que, segundo as investigações, seriam responsáveis pela importação de drogas sintéticas como o ecstasy e LSD. Sete pessoas já foram presas na manhã de hoje no Rio de Janeiro durante as duas operações da Polícia Federal deflagradas com o objetivo de prender mais de 70 integrantes de duas quadrilhas especializadas em tráfico de drogas sintéticas. Mais de 200 policiais do Rio de Janeiro, num total de 300 policiais federais, participam das operações denominadas Nocaute e Trilha Albis. A maioria das prisões será no Rio de Janeiro. Em Santa Catarina serão cumpridos oito mandados de prisão, em Brasília serão dois e haverá prisões também em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco.