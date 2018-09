PF combate comércio ilegal de produtos veterinários A Polícia Federal de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, cumpriu na manhã de hoje cinco Mandados de Busca e Apreensão visando ao combate à produção e comércio ilegais de produtos veterinários falsificados ou sem a devida autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.