PF combate tráfico internacional de drogas em 7 Estados

A ação acontece após mais de dois anos de investigações. Segundo a PF, o esquema abastecia facções criminosas como o Comando Vermelho e possivelmente o Primeiro Comando da Capital (PCC).

O Ministério Público Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria Nacional Anti Drogas do Paraguai apoiam a operação. De acordo com a PF, a organização criminosa que deve ser desmantelada é especializada no tráfico internacional de drogas, principalmente crack e cocaína e contava com o transporte de entorpecentes do Paraguai para o Brasil com veículos de luxo.

Ao longo das investigações chegou a ser apreendida mais de uma tonelada de cocaína e crack e, aproximadamente, três toneladas de maconha.