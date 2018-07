PF cumpre 11 mandados de prisão em ação contra o tráfico em três estados

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

O texto foi atualizado às 15h10.

SÃO PAULO - Onze mandados de prisão foram cumpridos nesta quinta-feira, 26, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas nos estados do Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina.

A operação Empório, realizada pela Polícia Federal, prendeu seis suspeitos hoje cedo. Além disso, foram cumpridos mandados contra outras cinco pessoas que já estavam detidas, mas ainda atuavam no tráfico. Os agentes continuam em diligências para capturar os cinco suspeitos que faltam.

Os 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça já foram cumpridos. Foram apreendidos documentos e veículos.

Durante as investigações sobre a atuação do bando, que duraram três meses, foram apreendidas duas toneladas de maconha em um caminhão-tanque, 15 quilos de cocaína e um fuzil, escondidos em um fundo falso na lataria de um veículo localizado em Cascavel, no Paraná.