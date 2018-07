PF de Minas apreende 50 quilos de crack em operação A Polícia Federal de Minas Gerais apreendeu 50 quilos de crack no último domingo, 29, em uma operação para impedir a entrada de drogas no Estado. Os entorpecentes estavam sendo levados para Juiz de Fora em um carro dirigido por um indivíduo de Jundiaí, interior de São Paulo, e um juiz-forense. No veículo, um compartimento secreto controlado por controle remoto escondia a droga.