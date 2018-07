PF define novo cartão de entrada e saída de estrangeiros

O novo modelo ficará disponível no site da Polícia Federal, em arquivo editável, o que permitirá ao estrangeiro preencher e imprimir as duas vias do documento a serem apresentadas no controle migratório brasileiro.

"Desde que expressamente autorizados pelo Coordenador-Geral de Polícia de Imigração, os responsáveis pela execução de eventos oficiais sediados no Brasil poderão customizar o modelo ora instituído por meio da alteração do campo 2 do cartão, reservado às informações a respeito do motivo da viagem, substituindo as opções ali existentes por logotipo e nome do evento", diz a portaria.

A norma explica que o Coordenador-Geral de Polícia de Imigração poderá autorizar a inclusão no rodapé do cartão de mensagens e imagens referentes a eventos oficiais de interesse do País ou a programas e ações de governo.

Segundo a Polícia Federal, a edição do novo modelo do cartão levou em conta "a necessidade de aprimoramento do controle migratório na entrada e saída de estrangeiros do território nacional e a ampliação de acesso aos serviços públicos pelo uso da internet".