PF deflagra ação contra tráfico de drogas em 3 Estados

Segundo a PF, em um ano de investigações já foram presas em flagrante 25 pessoas e apreendidas aproximadamente sete toneladas de maconha, 37 quilos de cocaína, 32 quilos de haxixe e produtos químicos e maquinários destinados à preparação e adulteração das drogas.

De acordo com a PF, durante a investigação foi possível constatar dentro da quadrilha a existência de duas células bem definidas e intimamente interligadas e relacionadas. A primeira delas é composta por fornecedores radicados na fronteira do Brasil com o Paraguai, principalmente nos municípios de Coronel Sapucaia (MS) - divisa com a cidade paraguaia de Capitan Bado - e Ponta Porã (MS), divisa com Pedro Juan Caballero.

Após adquirirem os entorpecentes com produtores paraguaios e brasileiros que vivem no país vizinho, auxiliados por intermediários, motoristas, batedores, atravessadores e outras pessoas envolvidas na logística da aquisição e transporte da droga, os criminosos abastecem o mercado interno com a entrega de carregamentos à outra célula da organização.

Essa segunda célula é formada pelos compradores da droga, traficantes atuantes nos grandes centros consumidores, em especial nas cidades paulista. Eles seriam responsáveis por toda a logística de recebimento, armazenamento e distribuição do produto, bem como pelo financiamento da operação.