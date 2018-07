PF deflagra operação contra tráfico nos 3 Estados do Sul A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã de hoje a Operação Rio Branco com o objetivo de desarticular uma suposta quadrilha dedicada ao tráfico de drogas, especialmente de crack e cocaína, no Sul do País. De acordo com a corporação, os agentes cumprem 45 mandados de prisão e 46 de busca e apreensão em 12 cidades do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina.