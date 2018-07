PF deflagra operação para coibir extorsão no Rio A Polícia Federal (PF), apoiada pela Secretaria de Segurança Pública do Rio, deflagrou operação para cumprir nove mandados de prisão temporária, 13 de condução coercitiva e 19 de busca e apreensão. A ação visa coibir a prática de crimes como extorsão, concussão, formação de quadrilha e outros. Dos nove mandados de prisão temporária, seis foram expedidos contra funcionários ou ex-funcionários da PF e da Polícia Civil. Cento e quarenta policiais federais atuam no Estado para cumprir as ordens judiciais.