PF desarticula fraude contra a Previdência no RS

O esquema era investigado desde 2007, com base nos volumes de solicitação de auxílio para casos de depressão. Os policiais constataram que os pedidos vinculados a essa doença chegavam a 40% do total, quando a média nacional é de 10%. Também verificaram que cerca de 400 atestados apresentados por trabalhadores de uma mesma empresa eram assinados pelos mesmos médicos.

O delegado Celso Santos explicou que um despachante comandava o esquema, adquirindo atestados e aliciando servidores da Previdência Social para agendar as perícias com determinados médicos participantes do esquema. A fraude teria causado prejuízos de R$ 4 milhões aos cofres públicos. A Previdência vai revisar os benefícios concedidos nos últimos anos para responsabilizar quem obteve benefícios irregulares.