PF desarticula no RN grupo de extermínio

Uma grande operação começou a ser realizada na manhã desta terça-feira, 6, pela Polícia Federal (PF) no Rio Grande do Norte. Com a denúncia de grupo de extermínio integrado por policiais do Estado, a PF efetua a Operação Hecatombe, na qual cumpre 21 mandados de prisão, 9 de condução coercitiva e 32 de busca e apreensão em Natal, São Gonçalo do Amarante, Parnamirim (na região metropolitana) e Cerro-Corá (distante 180 quilômetros da capital potiguar).

Em nota, a PF informou que o grupo de policiais presos tem envolvimento em 22 homicídios e 5 tentativas de assassinato. As execuções eram motivadas por crimes encomendados, disputa de ponto de tráfico de droga e até queima de arquivo para eliminar testemunha, de acordo com a polícia. Nos últimos dois anos, essa é a terceira operação desencadeada pela Polícia Federal para desarticular grupos de extermínio.

Em fevereiro de 2011, a Operação Sexto Mandamento deu cumprimento a 19 mandados de prisão de policiais envolvidos em grupos de extermínio em Goiás e, em setembro de 2012, a Operação Squadre parou a atuação de uma quadrilha de milicianos composta por policiais que agia na Grande João Pessoa. No trabalho desta terça-feira, 215 policiais federais estão envolvidos.