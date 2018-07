PF desarticula quadrilha de roubo a bancos em SP Cinco pessoas foram presas hoje durante uma operação da Policia Federal em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para desarticular uma quadrilha especializada em assalto a banco. De acordo com a PF, após três meses de investigações, os policiais abordaram e prenderam os integrantes da quadrilha após tentativa frustrada de roubo a uma agência da Caixa Econômica Federal em Franca, também no interior paulista. O roubo foi interrompido por conta do disparo do alarme. Além das cinco prisões, foram apreendidos três veículos utilizados pela quadrilha no momento do roubo. No interior dos carros foram encontradas ferramentas e luvas utilizadas para desativar o sistema de segurança da agência bancária. Ainda segundo a PF, o grupo já havia tentado assaltar pelo menos dez agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, obtendo sucesso em alguns casos. Já existem outros integrantes da quadrilha identificados e as investigações prosseguem para capturá-los. Os presos responderão pelos crimes de formação de quadrilha e furto, previstos no Código Penal, e serão encaminhados para o Sistema Penitenciário Estadual, onde permanecerão à disposição da Justiça.