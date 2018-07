PF desarticula quadrilha de traficantes em Resende A Operação Puris, promovida nesta quinta-feira, 22, pela Polícia Federal em Resende, no Sul do Estado do Rio, cumpriu 40 dos 51 mandados de prisão preventiva expedidos contra acusados de tráfico de drogas supostamente ligados às facções criminosas Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro, do Rio, e Primeiro Comando da Capital, de São Paulo. Vinte e duas pessoas foram presas, e outras 18 já estavam detidas por outros crimes. Onze acusados estão foragidos.