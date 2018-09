PF desarticula quadrilha que agia em rodovias de MG

A investigação começou em setembro de 2010, quando agentes federais apuraram um grande número de roubos a automóveis de passeio, ônibus de passageiros e cargas de veículos em rodovias federais e estaduais. Os criminosos, residentes em Uberlândia, agiam no Triângulo Mineiro e em rodovias do Estado de São Paulo. No decorrer do trabalho, foram identificados mais de dez roubos praticados pelo grupo, que abordava suas vítimas com armas de fogo, disparos contra os veículos e violência corporal e psíquica.

Durante a investigação, quatro suspeitos foram presos em outubro do ano passado, após o roubo de uma caminhonete na cidade de Glória dos Dourados (MS), para atravessar a fronteira com o Paraguai e posterior troca por drogas e armas. Em outro caso, seis pessoas foram presas no mês passado em Iturama (MG) quando mantinham sequestradas três vítimas que trabalhavam em uma fazenda na cidade de Aparecida do Taboado (MS). A PF não divulgou quantos foram presos hoje.