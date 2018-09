PF desarticula quadrilha que clonava cartões no RS Uma operação da Polícia Federal em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, prendeu hoje três pessoas acusadas de formação de quadrilha, falsidade ideológica, uso de documento falso, estelionato qualificado e dano qualificado. A quadrilha sacava dinheiro em contas correntes com de cartões clonados. As senhas eram obtidas a partir de filmagem em terminais.