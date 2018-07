PF desarticula quadrilha que comandava tráfico no Acre

Conforme informações da PF, a Operação Conexão Nordeste cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em uma residência investigada pela operação como base do grupo. No local, foram detidos quatro suspeitos de envolvimento com a quadrilha, entre eles um policial civil com posse de arma de uso restrito.

A polícia informa que, dos homens detidos, três são foragidos da Justiça do Estado do Maranhão e de Pernambuco. Um deles é integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), responsável por comandar rebeliões no Complexo Penitenciário do Pará, de acordo com a PF.