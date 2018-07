PF desarticula quadrilha que explodia caixas eletrônicos A Polícia Federal prendeu 11 integrantes de uma quadrilha especializada em roubar caixas eletrônicos de bancos com o uso de maçaricos e explosivos durante a Operação Zona Sul, nesta sexta-feira, 8, em Porto Alegre. A investigação começou em novembro do ano passado, quando o bando invadiu um clube no bairro Ipanema, rendeu os vigilantes e arrombou o terminal de autoatendimento da Caixa Econômica Federal. Depois disso, o grupo usou explosivos para atacar terminais eletrônicos da Caixa e de um banco privado, sempre na zona sul da cidade. Segundo a Polícia Federal, o grupo também cometeu crimes como dois homicídios, roubo a uma joalheria, roubo de veículos, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e ameaças a testemunhas.