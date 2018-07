PF desarticula rede de distribuição de droga no DF A Polícia Federal desarticulou ontem uma grande organização criminosa que fornecia maconha e cocaína para grupos de traficantes do Distrito Federal. De acordo com a PF, três pessoas foram presas na BR-040, nas proximidades de Catalão, em Goiás, transportando cerca de 120 quilos de maconha e 9 quilos de cocaína escondidos dentro de uma caixa térmica em uma caminhonete. A ação foi resultado de um mês de investigação realizada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal, e contou com o apoio de policiais federais das delegacias de Ribeirão Preto, interior paulista, e Uberlândia, em Minas Gerais. A droga era transportada do interior de São Paulo até o Distrito Federal por meio de duas caminhonetes. O primeiro veículo atuava como "batedor", certificando-se de que não havia atividade policial na estrada para que o outro carro com o entorpecente pudesse circular. Os presos usavam como disfarces uniformes de uma empresa de ar condicionado. Um deles já havia sido detido por tráfico de drogas e porte ilegal de armas.