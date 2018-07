PF desarticula tráfico de animais no Rio Grande do Sul A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira oito mandados de prisão preventiva contra participantes de uma organização especializada no tráfico de animais silvestres, em uma operação denominada Pampa Verde. As investigações começaram há seis meses e mostraram que uma família uruguaia e um casal gaúcho, todos residentes em Porto Alegre, comandavam o esquema, que envolvia catadores de animais espalhados pelo Rio Grande do Sul, um cativeiro de aves em Montevidéu e transportadores.