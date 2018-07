PF desarticula tráfico de animais no Sul

Iniciadas há seis meses, as investigações mostraram que uma família uruguaia e um casal de gaúchos, residentes em Porto Alegre, comandavam o esquema, que envolvia também catadores de animais espalhados pelo Rio Grande do Sul, um cativeiro de aves em Montevidéu e transportadores.

Pássaros de diversas espécies e tartarugas-tigre-d'água eram levados em veículos comuns para serem entregues por toda a Região Sul do País, o interior de São Paulo, o Uruguai e a Argentina.

Durante a investigação e a operação de ontem foram apreendidos cerca de 600 espécimes de animais. As prisões ocorreram em Porto Alegre, Alvorada, Barão e Dom Pedrito, todos no Rio Grande do Sul, e em Piracicaba, em São Paulo.