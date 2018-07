PF desativa 3 pistas de pouso clandestinas no Amapá A Polícia Federal (PF) desativou três pistas de pouso clandestinas no Parque Nacional Montanha do Tumucumaque, no Amapá, durante a Operação Torre de Controle, que teve início no dia 21 de fevereiro e terminou na sexta-feira. De acordo com a corporação, as pistas possivelmente eram utilizadas para prática de crimes na área ambiental (biopirataria), tráfico de drogas e garimpo ilegal.