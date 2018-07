PF desbarata quadrilha de tráfico de drogas no RS A Polícia Federal prendeu 15 pessoas em sete cidades do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, 2, durante a Operação Panóptico, que desbaratou uma das maiores quadrilhas de tráfico de drogas do Estado. O serviço de inteligência descobriu que, depois de várias interceptações de cargas enviadas do Paraguai para a região metropolitana de Porto Alegre, o grupo estava planejando usar um avião para transportar pacotes com 200 quilos de cocaína que seriam jogados em uma propriedade rural de Mostardas, no litoral gaúcho, em uma ação ousada que foi impedindo.