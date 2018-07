PF descobre bando que fraudava vestibular de medicina

As quadrilhas, de acordo com a PF, eram "altamente especializadas, lucrativas, organizadas e disseminadas". O esquema era realizado via falsificação de documentos ou cola eletrônica.

No total devem ser cumpridos 70 mandados de prisão e 73 mandados de busca. A operação conta com a participação de mais de 290 policiais. Segundo nota oficial da PF, a investigação durou cerca de um ano e seis meses.

A operação acontece simultaneamente em Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará e Distrito Federal.