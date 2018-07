PF descobre esquema de contrabando

A Polícia Federal apreendeu na noite de sábado 3 mil filhotes do peixe aruanã (foto), em Novo Airão, a 115 quilômetros de Manaus. Os alevinos da espécie, também conhecidos como dragon fish, têm alto valor comercial: os 3 mil podem valer até US$ 20 mil no mercado paralelo. Há dois anos a PF investigava um esquema de contrabando de peixes ornamentais partindo do Amazonas. Os alevinos estavam prontos para serem transportados em 60 embalagens plásticas em um depósito bem conservado, indicando expertise no manuseio para transporte.