PF descobre fraude contra seguro-desemprego no RS A Polícia Federal e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego desarticularam um esquema de saques fraudulentos do seguro-desemprego na região do Vale do Sinos, no Rio Grande do Sul. A investigação levou à Operação Canudos, que cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e dois de prisão temporária e apreendeu documentos durante a madrugada desta terça-feira, 1º. Cálculo dos policiais indica que foram desviados cerca de R$ 3 milhões para 600 pessoas.