PF descobre fraude na venda de remédios A Polícia Federal apreendeu na quinta-feira, em São José do Rio Preto, duas toneladas de medicamentos e produtos farmacêuticos e hospitalares, a maioria vencida, que seriam vendidos a prefeituras de 30 cidades do interior de São Paulo e Triângulo Mineiro, por meio de um esquema de licitações fraudulentas comandado pelo vereador Vaderlei Burin (PC do B), presidente da Câmara de Onda Verde (SP).