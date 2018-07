PF desmantela quadrilha que fraudou vestibular em 38 faculdades de Medicina

Na ofensiva, intitulada Operação Calouro, a PF conseguiu identificar todos os líderes das sete organizações criminosas, que chegavam a cobrar até R$ 80 mil por vaga. Uma delas operava o esquema havia mais de 20 anos. Em cada vestibular, as quadrilhas chegavam a arrecadar até R$ 400 mil. Os criminosos falsificavam o documento de identidade do candidato e colocavam um "clone" para fazer o vestibular. O esquema incluía também cola por meio de ponto eletrônico.

A fraude nos exames de Medicina inclui instituições paulistas, entre elas a Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), a Universidade Anhembi Morumbi e a Universidade Nove de Julho (Uninove). Entre as prisões efetuadas, quatro foram em São Paulo.

A ação, no entanto, seria apenas o início de uma ofensiva mais ampla. Há indícios de que as organizações tenham atuado em exames da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), concursos públicos e em vestibulares tão concorridos quanto Medicina. "Investigamos tentativas de fraudes durante um ano e meio. Cessamos apenas uma pequena ponta do esquema", afirmou o delegado da PF Leonardo Damasceno, chefe do núcleo de inteligência policial na Superintendência do Espírito Santo - onde a operação foi deflagrada.

De acordo com Damasceno, todas as faculdades envolvidas foram vítimas do golpe e colaboraram com as investigações. Em média, cada instituição registrou 20 testes suspeitos de fraude em seus concursos no período. O pagamento do valor combinado dependia da aprovação do aluno.

O Estado apurou que a operação identificou a fraude em pelo menos uma universidade pública - a quadrilha tentou, sem sucesso, burlar o processo seletivo do curso de Medicina da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Não há indícios de fraude no vestibular de universidades federais nem nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A maioria das prisões ocorreu em Goiás, que concentra seis das sete quadrilhas - foram 28 detenções -, e em Minas Gerais, onde 15 pessoas acabaram presas.

Aliados

Como se fosse um segmento regular do mercado, os grupos interagiam entre si, compartilhavam experiências bem-sucedidas e praticavam um tipo de "concorrência amistosa", segundo definiu o delegado. "Vários são nomes carimbados, que já foram presos e, uma vez soltos, voltaram a atuar porque a atividade é muito lucrativa", explicou Damasceno.

As investigações começaram após uma denúncia num vestibular no Espírito Santo. Foram expedidos, ao todo, 73 mandados de apreensão e 70 de prisão de membros de quadrilhas espalhadas por Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará e Distrito Federal, além do Espírito Santo. Entre os suspeitos estão médicos, engenheiros e estudantes de Medicina. Eles foram indiciados por crimes de formação de quadrilha, falsidade ideológica, falsidade documental, lavagem de dinheiro e pelo crime de fraude em seleções públicas. As penas vão de 1 até 10 anos de prisão.

Segundo o delegado, no entanto, na maioria dos casos - que ocorreriam especialmente em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais - a quadrilha não "consumia a fraude". "Durante todo esse período de investigações, chegamos a prender em flagrante outros 60 suspeitos de usar documento falso."

Os candidatos que contrataram os serviços das quadrilhas não serão presos, mas responderão pelo crime de falsidade ideológica - incluindo os que não conseguiram vaga no curso de Medicina. A pena varia de 1 a 3 anos.

A PF também vai enviar para as instituições a lista de alunos que compraram gabarito para que os expulse. A mesma lista será enviada ao Ministério Público para adoção de medidas penais.

No entanto, caso existam estudantes que tenham entrado na faculdade de Medicina de forma fraudulenta e chegaram a concluir o curso, o registro não seria cassado. "Nós não temos dispositivo legal para isso", diz o presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp), Renato Azevedo.

Confira as 38 universidades listadas pela PF:

1. Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP);

2. Faculdades Integradas do Centro Educacional do Planalto Central (Faciplac);

3. Centro Universitário de Caratinga (Unec);

4. Centro Universitário de Araraquara;

5. Centro Universitário São Camilo;

6. Universidade Anhanguera (Uniderp);

7. Universidade Metropolitana de Santos (Unimes);

8. Centro Universitário do Pará (Cesupa);

9. Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí (Novafapi);

10. Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc);

11. Universidade Cidade de São Paulo (Unicid);

12. Universidade Presidente Antonio Carlos, câmpus de Juiz de Fora (Unipac);

13. Faculdade da Saúde e Ecologia Humanas - Vespasiano/MG (Faseh);

14. Universidade Católica de Pelotas (UCPel);

15. Fundação Técnico-EducacionalSouza Marques;

16. Universidade Camilo Castelo Branco (Unicastelo);

17. Universidade Anhembi Morumbi;

18. Unificado Cesgranrio;

19. Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata;

20. Universidade Nove de Julho (Uninove);

21. Universidade Estácio de Sá;

22. Centro Universitário de Maringá (Cesumar);

23. Universidade de Rio Verde;

24. Universidade de Franca (Unifran);

25. Universidade Luterana do Brasil (Ulbra);

26. Associação Educativa Evangélica (Unievangélica);

27. Faculdade Ceres (Faceres);

28. Faculdade de Minas-BH (Faminas);

29. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Betim);

30. Universidade Salvador (Unifacs);

31. União das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago);

32. Universidade Santo Amaro (Unisa);

33. Universidade de Marília (Unimar);

34. Faculdade Santa Marcelina;

35. Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso);

36. Faculdades Unidas do Norte de Minas (Funorte);

37. Centro Universitário de Patos de Minas (Unipam);

38. Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas).