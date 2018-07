PF desmonta grupo acusado de roubo e homicídio no PR A Polícia Federal desencadeou hoje com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar do Paraná, a Operação Fragata para cumprir 14 mandados de prisão e 11 mandados de busca e apreensão, em Foz do Iguaçu, no Paraná. A ação visa desarticular uma quadrilha acusada de furto, roubo, corrupção ativa, contrabando e descaminho, tentativa de homicídio bem como associação para o tráfico internacional de entorpecentes na região da Tríplice Fronteira. Segundo a PF, durante as investigações da Operação Ouro Branco, desencadeada em agosto de 2008, foi detectado um núcleo criminoso que cometia diversas infrações penais e, em alguns casos, com o uso de extrema violência. Para facilitar a abordagem das vítimas, em alguns casos, os criminosos utilizavam roupas e documentos similares aos utilizados pelos Policiais Federais. Durante a investigação houve apreensão de mercadorias contrabandeadas, em sua maioria eram cigarros e, seu transporte, recebia a escoltada de membros do grupo criminoso.