PF desmonta laboratório de cocaína em Nova Hartz-RS Agentes da Polícia Federal (PF) desmontaram um laboratório de cocaína na noite de ontem no município de Nova Hartz, no Vale do Sinos, no Rio Grande do Sul. Foram apreendidos cerca de 80 quilos da droga, a maior apreensão feita no Estado este ano, segundo a PF.