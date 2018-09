PF desmonta quadrilha que fraudava concursos públicos no País havia 16 anos A Polícia Federal desmantelou ontem uma quadrilha com ramificação nacional que fraudava concursos públicos em todo o País havia pelo menos 16 anos. Os exames mais visados pelo bando envolviam carreiras estratégicas de Estado, como auditor da Receita, policial federal, oficial da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e peritos de agências reguladoras. O valor do gabarito variava de US$ 50 mil a 150 mil - cerca de R$ 270 mil.