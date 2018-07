PF desmonta quadrilha que fraudava INSS em MG A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Tarja Preta para desarticular duas quadrilhas de fraudadores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Minas Gerais. Duas mulheres consideradas líderes dos esquemas foram presas preventivamente em Belo Horizonte e em Sete Lagoas, na região central do Estado. Outras quatro pessoas foram indiciadas. A estimativa da PF é que o esquema criminoso já tenha causado um prejuízo de cerca de R$ 15,5 milhões aos cofres públicos.