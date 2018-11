PF desocupa fazenda invadida por índios na BA

Os indígenas alegaram que a ocupação tinha como finalidade a tomada da propriedade, em razão da publicação, no Diário Oficial da União (D.O.U.), da demarcação de uma área denominada Terra Indígena Tupinambá de Olivença. Com a chegada dos policiais, alguns invasores fugiram e os que permaneceram no local foram encaminhados à Delegacia da PF em Ilhéus.

Em poder dos índios, foram encontradas lanças e bordunas, além de facões. O corpo encontrado nas proximidades da fazenda foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica de Itabuna para realização de exame cadavérico.

Dos tupinambás conduzidos à delegacia, 13 foram indiciados e liberados, e um foi preso pelo crime de peculato, por ser flagrado transportando alimentos para os invasores em um veículo da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Além disso, a PF instaurou inquérito policial para apurar a correlação entre o homicídio e os demais delitos praticados pelos indígenas na disputa de terras na região da Serra do Padeiro.