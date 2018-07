PF desocupa fazendeiros de áreas de proteção no PA A Polícia Federal (PF) iniciou hoje a Operação Esperança, cujo objetivo é a desocupação da área de preservação ambiental no Pará conhecida como Terra do Meio. De acordo com a PF, durante toda a ação, que deve durar sete dias, serão notificados os ocupantes de 16 fazendas onde existem áreas de proteção ambiental, estadual e federal, além de reservas indígenas. A região é chamada de Terra do Meio por se localizar entre os rio Xingu e Iriri e compreende uma área de cerca de 4 milhões de hectares. As fazendas e suas benfeitorias deverão ser utilizadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) como base para vigilância, monitoramento e pesquisa. As comunidades ribeirinhas serão mantidas. A operação conta com a participação de oficiais de justiça, policiais militares e membros do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com apoio aéreo de helicópteros, aviões e embarcações.